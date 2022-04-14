Başkan Coşkun'dan yaşlılara Ramazan ziyareti - Son Dakika
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Başkan Coşkun'dan yaşlılara Ramazan ziyareti

14.04.2022 00:58
Başkan Coşkun'dan yaşlılara Ramazan ziyareti

Erzurum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşlara yönelik ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Erzurum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşlara yönelik ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Elmalı Mahallesi afet evleri ve bağlar mevkisi ile Maden Köprübaşı merkez mahallelerinde yaşlı insanları evlerinde ve bahçelerinde çalışırken ziyaret eden başkan onlara çeşitli hediyeler verdi.

Yaşlı vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Başkan Ahmet Coşkun, vatandaşların gönüllerine misafir oldu

Ziyarettin duydukları memnuniyetini dile getiren insanlar dua ederek memnuniyetlerini ifade ederek ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. - ERZURUM

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Ahmet Coşkun, Erzurum, Ramazan, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Coşkun'dan yaşlılara Ramazan ziyareti - Son Dakika


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