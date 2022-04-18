Başkan Demir: "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - Son Dakika
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Başkan Demir: "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

18.04.2022 11:28
Başkan Demir: "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Halkımızın tüm günlük talepleri tek merkezde toplanarak ilgili birimlere aktarılacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nin yüzde 23'ü tamamlandı. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği uygulamaları çerçevesinde, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Projesi ile 17 ilçede yaşayan tüm vatandaşlarla hızlı iletişim sağlanacak. 983 metrekarelik alanda inşa edilen proje kapsamında çelik konstrüksiyon montajı tamamlandı. İçerisinde teknik destek ve acil durum merkez ofisi, operasyon merkezi, çağrı merkezi, OCC şef odası, toplantı odası, UPS ve sistem odası, sistem soğutma odası ve personel odası gibi bölümlerin yer alacağı projenin yüzde 23'ü bitti.

Alo 153 Kent Yönetim Merkezi, 7/24 faaliyet gösterecek. Bürokrasinin ortadan kalkmasıyla her an irtibat kurabilme imkanına kavuşacak vatandaşlar, asfalttan altyapıya, kanalizasyondan içme suyuna, toplu taşıma araçlarından fırın denetimine, yol ve kaldırımdan, park ve bahçelere, mezarlık ve cenaze defin işlemleri ve belediyeyi ilgilendiren diğer bütün sosyal ve kültürel hizmetlere kadar birçok talep, şikayet ve önerilerini Alo 153'e iletebilecek.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Kent yönetim merkezinin çözüm odaklı bir yapı olacağının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, binanın hizmete girmesiyle kurum içi performans ve kalitenin de artacağını kaydetti. Projenin şehre değer katacağını belirten Başkan Demir, "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Halkımızın tüm günlük talepleri tek merkezde toplanarak ilgili birimlere aktarılacak. Burada da taleplere hızlı ve pratik şekilde çözümler bulunarak, başvuru sahibine dönülüp bilgi verilecek. Böylelikle hem vatandaşımızla ilişkimiz kuvvetlenecek hem de koordinasyon kabiliyetimizi, uygulama hızımızı ve performansımızı göreceğiz. Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük aileye sahip şehridir. Dolayısıyla tüm aile fertlerimizin her türlü konforundan, talebinden, şikayetinden sorumluyuz. Bu nedenle projeyi çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Başkan Demir: Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Başkan Demir: Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Başkan Demir: Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Başkan Demir: Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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BAKAN NEBATİ TÜRK LİRASINA GÜVENİN BAKAN NEBATİ TÜRK LİRASINA GÜVENİN

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Akıllı Şehir, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir: 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Demir: "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - Son Dakika
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