Başkan Demirtaş'tan çocukları sevindiren hareket - Son Dakika
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Başkan Demirtaş'tan çocukları sevindiren hareket

14.04.2022 15:48
Başkan Demirtaş'tan çocukları sevindiren hareket

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden çocukların isteğini kırmayarak söz verdiği futbol topunu kendi elleriyle onlara teslim etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden çocukların isteğini kırmayarak söz verdiği futbol topunu kendi elleriyle onlara teslim etti.

Esnaf ve vatandaş ziyaretleri sırasında mahalle arasında oyun oynayan çocuklar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın yanına gelerek futbol topu istedi. Çocukların bu isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Demirtaş, İlyasköy Mahallesi Tire Sokak'a giderek 12 yaşındaki Mert Yusuf ve arkadaşlarını istedikleri futbol topunu imzalayarak hediye etti. Mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği ziyarette halı saha isteyen çocuklara Başkan Demirtaş, halı saha için de ilerleyen günlerde çalışma yapacaklarının bilgisini verdi.

"Onların mutluluğu her şeye bedel"

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Mahalleye ziyaretimiz esansında çocuklar benden futbol topu istemişti. Bize ulaşan çocuklarımızın futbol topu isteğini geri çevirmedik. Onların mutluluğu her şeye bedel. Birlikte keyifli bir maç yapma adına halı saha sözünü de verdik. Yeni yapılan semt sahalarımızın sayısını arttırarak çocuklarımızın daha modern mekanlara kavuşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Demirtaş'ı karşılarında gören çocuklar sevinçlerini dile getirirken top hediyesi için de teşekkür ederek günün anısına Başkan ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - SAMSUN

Başkan Demirtaş'tan çocukları sevindiren hareket
Başkan Demirtaş'tan çocukları sevindiren hareket

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demirtaş'tan çocukları sevindiren hareket - Son Dakika


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