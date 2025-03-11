Başkan Doğan; "İstiklal Marşımız bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelemizin en önemli sembollerinden biridir" - Son Dakika
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Başkan Doğan; "İstiklal Marşımız bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelemizin en önemli sembollerinden biridir"

Başkan Doğan; "İstiklal Marşımız bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelemizin en önemli sembollerinden biridir"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

11.03.2025 15:41  Güncelleme: 15:43
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Doğan, "İstiklal Marşımız bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelemizin en önemli sembollerinden biridir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda milletimizin yazdığı büyük mücadeleyi ve destanı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, milletimizin adeta sesi olmuştur" dedi.

Mesajında İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu en iyi anlatan büyük bir eser olduğunu belirten Başkan Doğan, "İstiklal Marşımız bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelemizin en önemli sembollerinden biridir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda milletimizin yazdığı büyük mücadeleyi ve destanı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, milletimizin adeta sesi olmuştur. Milli marşımız, yurdumuzun her bir köşesine yayılarak milletimize ilham olmuştur. Bizler, bütün bu zorluklara rağmen bize miras bırakılan bu topraklara, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne var gücümüzle sahip çıkacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'ten, istiklalden ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yıl dönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, millet, bağımsızlık ve özgürlük uğruna büyük bir mücadeleye imza atan bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Politika, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Doğan; 'İstiklal Marşımız bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelemizin en önemli sembollerinden biridir' - Son Dakika

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