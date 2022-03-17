Başkan Palancıoğlu: "18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyorum" - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu: "18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyorum"

17.03.2022 12:27
Başkan Palancıoğlu: "18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyorum"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaparak, "Çanakkale'yi geçilmez kılarak verdikleri mücadeleyle düşmanların bile takdirini kazanmış olan ecdadımız ile ne kadar çok gurur duysak azdır.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaparak, "Çanakkale'yi geçilmez kılarak verdikleri mücadeleyle düşmanların bile takdirini kazanmış olan ecdadımız ile ne kadar çok gurur duysak azdır." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi; "18 Mart tarihi, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadımızın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarihtir. Bizler o şanlı ecdadın torunları olarak yüreğimizde yaşattığımız Çanakkale ruhuyla istiklalimize ve istikbalimize yönelebilecek her türlü tehdide karşı milletçe dimdik durmaya devam edecek, daha güzel yarınlar inşa edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Tüm gazilerimizden Allah razı olsun. Tabi bu ülke birçok zafer elde etmiş. Cenabı Allah bu ülkenin önünü açsın. Hiçbir zaman bir daha savaşmaya gerek duymayacak bir şekilde ülkemizi ilelebet payidar eylesin." - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyorum

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: '18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyorum' - Son Dakika


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