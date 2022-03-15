Başkan Erdem'den Üsteğmen Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Başkan Erdem'den Üsteğmen Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti

15.03.2022 14:14
Başkan Erdem'den Üsteğmen Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı görevine gelen Üsteğmen Erdal Aktaş'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı görevine gelen Üsteğmen Erdal Aktaş'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Üsteğmen Erdal Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ziyarete Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çınar ve Engin Yener ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Sabri Özlem de katıldı. Aktaş'a hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Turgay Erdem, yeni görevinde başarılar diledi. Kolluk kuvvetleriyle her zaman önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Turgay Erdem, bu iş birliğinin her zaman devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Samimi bir sohbetin gerçekleştirildiği ziyarette, Nilüfer de konuşuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Aktaş da, Nilüfer'de görev yapmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Aktaş, kültür sanat ve spor faaliyetlerine de çoğunlukla katıldığını ifade etti. - BURSA

Başkan Erdem'den Üsteğmen Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Erdem'den Üsteğmen Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Erdem'den Üsteğmen Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Erdem'den Üsteğmen Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti

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Turgay Erdem, Jandarma, Hisarcık, Üsteğmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Erdem'den Üsteğmen Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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