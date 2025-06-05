Başkan Erol: "Bayramlar, manevi iklimin doruklara ulaştığı özel zamanlardır"

Bayramların toplumsal barışa, kardeşliğe ve sevgiye vesile olduğuna dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Bayramlar, manevi iklimin doruklara ulaştığı özel zamanlardır" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erol, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptığı mesajında, tüm İslam aleminin ve Buharkent halkının bayramını kutlarken, bayramların da toplumsal barışa, kardeşliğe ve sevgiye vesile olduğunu belirtti. Başkan Erol, yayımladığı mesajında, "Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi olan mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların son bulduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği, manevi iklimin doruklara ulaştığı özel zamanlardır. Bu mübarek günlerde, kurban ibadetimizin kabul olmasını, yaptığımız duaların, hayırların ve iyiliklerin yüce Allah katında makbul olmasını diliyorum. Kurban Bayramı'nın, insanlık için barışa, ülkemiz için huzura, milletimiz için birlik ve dirliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramlar, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürdüğümüz, dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadığımız özel anlardır. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek günlerin Buharkent'imize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı süresince Buharkent Belediyesi olarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Erol, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ekiplerin görev başında olacağını belirtti. - AYDIN