Erol: 27 Mayıs Darbesi Karanlık Bir Girişim

27 Mayıs 1960 darbesinin karanlık bir girişim olduğuna dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Vicdanlarımızda silinmeyecek yaralar açtı" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü mesajı yayınladı. Darbenin karanlık bir girişim olduğuna dikkat çeken Başkan Erol, mesajında "Bugün, milletimizin demokrasi mücadelesinde kara bir leke olarak tarihe geçen 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıldönümünü anıyoruz. Demokrasi tarihimizde derin izler bırakan bu müdahale, milli iradenin hiçe sayıldığı, seçilmiş bir hükümetin zorla görevden uzaklaştırıldığı acı bir dönüm noktasıdır. Hemşehrimiz, merhum Başbakanımız Adnan Menderes, Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'ın idam edilmesi, vicdanlarımızda silinmeyecek yaralar açmıştır. Millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını her fırsatta vurgulayan bir anlayışla; geçmişin acılarından ders alarak, demokrasimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız. Bu vesileyle, 27 Mayıs Darbesi ve bu tür tüm karanlık girişimler sonucunda hayatını kaybeden tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyor, bir daha böyle acıların yaşanmaması için milletçe birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN