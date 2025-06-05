Başkan Genç: "Bu topraklar şehitlerimizin emanetidir"

Kurban Bayramı öncesinde Sülüklü Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu topraklar şehitlerimizin emanetidir" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı öncesinde Sülüklü Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Şehitleri dualarla anan Başkan Genç, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra kent protokolünün de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar edildi.

Başkan Genç, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde mezarlıklarımızda genel temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda mezar toprak ihtiyaçlarını karşılıyor, çevre düzenlemelerini tamamlayarak kabristanlarımızı manevi huzura yakışır şekilde bayrama hazırlıyoruz. Şehitliklerimizi ise yıl boyunca düzenli olarak bakım altında tutuyor, onların manevi emanetlerine sahip çıkıyoruz" dedi. - TRABZON