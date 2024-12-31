Başkan Genç, İtfaiye Personeline Yeni Yıl Ziyareti

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2025 yılını görevi başında karşılayan itfaiye personelini ziyaret ederek yeni yıl tebriğinde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni yıl dolayısıyla itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Ziyarete, Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ve kurum amirleri katıldı.

İtfaiye personelinin yeni yılını kutlayarak görevlerinde başarılar dileyen Başkan Genç, "Trabzon'umuz için sizlerle yeni yılda da özveri ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman ve her şartta vatandaşlarımıza hizmeti ulaştıracağız. Sizlerin fedakarlıkları ile şehrimizi daha ileri bir noktaya ulaştıracağımıza inancım tamdır. Ailenizden ayrı bir şekilde yeni yılı karşılıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum, yeni yılınızı kutluyorum" dedi. Başkan Genç, ziyaret esnasında bir itfaiye personelinin kızı olan Narin Şengül ile de sohbet etti.

Her koşulda göreve koşan ve vatandaşların can güvenliği için 7/24 nöbette olan İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 80 itfaiye personeli, yılbaşı gecesinde 18 ilçe ve 21 noktada, 70 araçla hazır bekledi. - TRABZON