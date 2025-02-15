Başkan Genç, Yomra\'da Özel Çocuklarla Buluştu

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Trabzon'un Yomra ilçesinde özel çocuklarla keyifli anlar geçiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet ederek bölgenin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören 87 öğrenciyle buluşan Başkan Genç, sınıfları gezerek öğrencilerle birebir ilgilendi ve hediyeler takdim etti. Çocuklarla keyifli anlar geçiren Başkan Genç, eğitimleriyle ilgili öğretmenlerden bilgi aldı. Daha sonra Yomra Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret eden Genç, burada da 25 öğrenciyle bir araya gelerek özel çocukların mutluluğuna ortak oldu.

İlçedeki bir mahalle kahvehanesine de uğrayan Başkan Genç, vatandaşlarla çay içip sohbet ederek sorunları ve talepleri yerinde dinledi. Ardından Kaşüstü Sırt Mevkii'ne geçen Başkan Genç, burada da vatandaşlarla buluşarak bölgede yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Fırsat buldukça ilçe ziyaretlerini sürdüreceğini belirten Başkan Genç, "18 ilçemize ne söz vermişsek onları yerine getirmenin gayretindeyiz. Bunun için yılmadan yorulmadan çalışacağız" dedi. - TRABZON