Başkan Güler: 5 Yılda 4 Milyon Fide Dağıttık

Başkan Güler: "5 yılda kendi ürettiğimiz 4 milyon adet fideyi üreticilerimize dağıttık"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarıma verdikleri önem sonucu, son 5 yılda kendi seralarında üretimini sağladıkları 4 milyon adet yazlık ve kışlık sebze fidesini vatandaşlara dağıtarak, toprakla buluşturduklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in klasik belediyeciliğin dışına çıkarak başlattığı tarım ve hayvancılık hamlesi geliştiriliyor. Başkan Güler'in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığınca tarımsal ürün çeşitliliği ile tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin gelir seviyelerinin artırılması için her alanda destekler devam ediyor.

Bu desteklerden bir tanesi olan sebze fidesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi dışa bağımlılığı azaltmak için kurduğu seralarda üretim yapıyor. Tohumdan üretilen sebze fideleri yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimi geldiğinde üretici ile buluşturuluyor. Şu ana kadar kendi serasında 4 milyon fide üreterek vatandaşa dağıtan Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon için 380 bin adet yazlık fide üretimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki serasında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yazlık 380 bin sebze fidesinin dağıtıma hazır olduğunu belirtti.

"Gıda güvenliğine ve üretime önem veriyoruz"

Tarım ve hayvancılık alanında üretim devrimi vurgusu yapan ve gıda güvenliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Güler, "Ordu'yu bir dünya markası haline getiriyoruz. Beş yıl önce kurduğumuz fide üretim tesislerimizde yetiştirdiğimiz fideler ile her yıl üreticilerimize önemli katkılar sağlayarak, yüzlerini güldürüyoruz. Hem gıda güvenliğine çözüm bulmak hem de halkımızın ekonomisine katkıda bulunmak için tarım bölümümüz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kurduğumuz seralarımızda şu ana kadar 4 milyon fide üreterek vatandaşlarımıza dağıttık. Şimdi de 380 bin adet yazlık sebze fidesi dağıtmak için üretimimizi tamamladık. Bunların hepsini dağıtarak hem ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz, hem gıda güvenliğine çözüm üretiyoruz. Sebze fidelerimizin yanı sıra 19 ilçemizde 772 mahallemizde kabak, kavun ve karpuz fideleri de dağıtacağız. Bunu yaparak bu ürünlerin de Ordu'da yetiştiğini göstermek ve yaygınlaştırmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tohumdan yetiştirilerek toprakla buluşturulmaya hazır hale gelen fideler, 19 ilçedeki üreticilere ulaştırılacak.