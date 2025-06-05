Başkan Güler, Bayramda Belediyenin Çalışanlarını Unutmadı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde Büyükşehir Belediyesi merkez yerleşkesinde belediye personeliyle bayramlaştı.

Bayramlaşma programında konuşma yapan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçe 772 mahallede çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Bu çalışmalarda personelin payının büyük olduğunu ifade eden Güler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Güler, "Başarılı çalışma arkadaşlarım. Hepinizin arife günü ve bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah daha güzel hizmetler yapmayı hep birlikte bizlere nasip etsin. Siz kıymetli mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarınızdan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel bir çalışma ivmesi yakaladık. Şuan 19 ilçemizde 772 mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. Yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar nedeniyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, ailelerinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Hepinizin bayramını mübarek olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Güler konuşmasının ardından belediye personeli ile tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti. - ORDU