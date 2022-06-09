Geçtiğimiz aylarda Köşk İlçe Devlet Hastanesinin başhekimliğini yapmakta olan Doktor Osman Erönemi'n Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesine başhekim olarak atanmasının ardından boşalan Köşk İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine yine Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'nde aile hekimliği yapmakta olan Doktor Hilal Çam Abbak atanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Başkan Güler, yeni başhekim ile görüştü - Son Dakika

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