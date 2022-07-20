Başkan Gümüş, "Orman yangınlarına karşı dikkatli olalım" - Son Dakika
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Başkan Gümüş, "Orman yangınlarına karşı dikkatli olalım"

20.07.2022 10:51
Başkan Gümüş, "Orman yangınlarına karşı dikkatli olalım"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, orman yangınlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, orman yangınlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgar nedeniyle olması muhtemel yangın felaketlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Başkan Gümüş, mevsim şartlarının normalin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "İklim değişiyor ve biz bunun etkilerini ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. İklim değişikliği ile birlikte sıcaklığın yükselmesi, kuraklığın artması ve sürekli hale gelen sıcak hava dalgaları, orman yangınlarını tetikliyor. Yapılan araştırmalar orman yangınlarının sıcaklık, nem ve rüzgardan etkilendiğine işaret ediyor. Uzmanlar iklim değişikliğinin etkisi ile birlikte orman yangınlarını artık ekosistemin doğal bir parçası olarak görmediklerini, küresel ısınmanın sıcaklıkları ve kuraklığı artıracağını, yağışları dengesizleştireceğini, rüzgarın yön ve şiddetinde önemli farklılıklara yol açacağını ve buna bağlı olarak orman yangınları açısından olumsuz etkilerin ortaya çıkacağını öngörüyor. Zira kuvvetli rüzgarların artmasıyla birlikte orman yangınları kontrol edilemez bir hale geliyor. Geçtiğimiz yıl Bodrum, Milas, Yatağan, Marmaris ve Menteşe'de meydana gelen orman yangınları bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardı. Orman yangınlarında il genelinde 67 bin hektar orman alanı küle döndü. Meteorolojinin Muğla'ya yönelik sıcak hava uyarısının yapıldığı şu günlerde gerek iklim değişikliğinden gerekse insan kaynaklı ihmallerden meydana gelen orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum. Ormanlık alanlardan geçerken yangına neden olacak malzemeleri atmamaları, yetkililerce alınmış yangını önleyici kurallara uymaları, piknik yapan vatandaşların çöplerini ormanda bırakmamaları konusunda duyarlı davranmalarını, bir yangın gördüklerinde de yetkili kurum ve kuruluşları aramalarını rica ediyorum." - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bahattin Gümüş, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Gümüş, 'Orman yangınlarına karşı dikkatli olalım' - Son Dakika

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