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Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu

14.02.2022 14:13
Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, geçtiğimiz günlerde meclis kararıyla Menteşe Belediyesi'ne ait 6 bin metrekare alana kurulu tesise Ali Fuat Özge isminin verilmesinin ardından spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, geçtiğimiz günlerde meclis kararıyla Menteşe Belediyesi'ne ait 6 bin metrekare alana kurulu tesise Ali Fuat Özge isminin verilmesinin ardından spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Spor kompleksinde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gümüş, tenis kortunun üzerinin şişme branda balon ile kapatıldığını, kafeterya ve halı sahanın da yakında hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan, pek çok etkinliğe ve organizasyona ev sahipliği yapan Ali Fuat Özge spor kompleksinde incelemede bulunan Başkan Gümüş, "Spor kompleksimizin şartlarını daha da iyileştiriyoruz. Bu kapsamda soyunma odaları ve duşlar yenilendi. Kış aylarında hava muhalefetinin önüne geçmek için mevcut tenis kortumuzun üzerini kapattık. Tenis kurslarımız artık yağmur ve soğuk havadan etkilenmeden devam edecek. Ayrıca spor kompleksimiz içerisinde bulunan kafeteryamız ve halı sahamızda yapılacak gerekli düzenlemelerin ardından halkımızın hizmetinde olacak. Amacımız şehrimizdeki gençlerin ve çocukların sporla kaynaşmaları, halkımız için de sosyal bir yaşam alanı oluşturmak" dedi. - AYDIN

Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu
Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu
Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu
Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu

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Bahattin Gümüş, Tenis, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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