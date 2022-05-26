Başkan Kaplan: "Koçarlı Ekim ayında doğalgaz kullanımına başlayacak" - Son Dakika
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Başkan Kaplan: "Koçarlı Ekim ayında doğalgaz kullanımına başlayacak"

26.05.2022 21:36

Başkan Kaplan: "Koçarlı Ekim ayında doğalgaz kullanımına başlayacak" Aydın'ın Koçarlı ilçesinde doğalgaz çalışmaları için ilk kazma vurulurken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan çalışmaların Ekim ayında tamamlanmasının planladığını belirtti.

Başkan Kaplan: "Koçarlı Ekim ayında doğalgaz kullanımına başlayacak"

AYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde doğalgaz çalışmaları için ilk kazma vurulurken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan çalışmaların Ekim ayında tamamlanmasının planladığını belirtti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan doğalgaz çalışmalarının başlatılması için girişimde bulundu. Doğalgaz firması ile gerekli görüşmelerin sağlanmasının ardından Koçarlı'ya doğalgazı getirecek çalışmalar için ilk kazma vuruldu. İncirliova-Koçarlı yolu üzerinde başlatılan doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyen Kaplan, doğalgaz borularının ilk kaynağını da kendi elleriyle yaptı.

Başkan Kaplan yaptığı açıklamada, Koçarlı'ya değer kazandıracak olan doğalgazı ilçe halkının heyecanla beklediğini ifade ederek, "5 ay gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamlayarak gaz arzını ilçemizde sağlamayı hedefliyoruz. Koçarlı ilçe merkezimizde yaşayan vatandaşlarımız Ekim ayı sonrası doğalgazı sıcak su, mutfak ve ısınma amaçlı olarak birlikte ya da ayrı ayrı kullanabilecekler" dedi.

Doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kaplan, "Koçarlımıza hayırlı olsun. Bu önemli bir gelişme. Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza, firma yetkililerimize, yetkili müteahhitlik firmamıza ve sahada çalışan personellerine teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde sahaya girdiler bizim beklentimizden bile önce girildi. Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar ilçemizin bir çok meselesini hallederken, Doğalgazı da ilçemize getirme konusunda bir düşüncemiz vardı. Sağ olsunlar tüm birimler gerekli, gayretli ve özverili çalışmayı gösterdiler. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. Yılına girmeden ilçemiz Doğalgaza kavuşmuş olacak. Ben Koçarlı halkı adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli bir hizmeti bugün başlatmış olmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı olsun. En kısa sürede de evlerimizi ve kamu binalarımızı doğalgaz ile buluşturmuş olacağız. Ortalama 5 aylık bir çalışma sonrası konutlarımızda doğalgaz kullanımına başlanacak" şeklinde konuştu.

Başkan Kaplan: Koçarlı Ekim ayında doğalgaz kullanımına başlayacak
Başkan Kaplan: Koçarlı Ekim ayında doğalgaz kullanımına başlayacak
Başkan Kaplan: Koçarlı Ekim ayında doğalgaz kullanımına başlayacak
Başkan Kaplan: Koçarlı Ekim ayında doğalgaz kullanımına başlayacak

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kaplan: 'Koçarlı Ekim ayında doğalgaz kullanımına başlayacak' - Son Dakika


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