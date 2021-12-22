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Başkan Kibar: "Gönül belediyeciliği bizim birleştirici gücümüz" - Son Dakika

Başkan Kibar: "Gönül belediyeciliği bizim birleştirici gücümüz"

22.12.2021 18:19
Başkan Kibar: "Gönül belediyeciliği bizim birleştirici gücümüz"

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda birim müdürleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda birim müdürleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda görev süreçlerini değerlendiren Başkan Kibar, 2022 yılında daha büyük projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

2021 aralık ayı birim müdürleri toplantısında konuşan Başkan İbrahim Etem Kibar, belediye olarak 2 buçuk yılda yapılan hizmetleri değerlendirerek 2022 yılına ait hedefleri ve yeni yılda yapılacak olan çalışmalardan bahsetti. Hizmetlerle dolu 2 buçuk yılı geride bıraktıklarını, Fatsa'ya olan hizmet sevdasıyla 2022 yılında azim ve kararlılıkla çok daha büyük işler yapacaklarını ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, şehrin bugüne kadar alt ve üstyapı yatırımlarıyla çok büyük kazanımlar elde ettiğini kaydetti.

"İstişare ve uyumla Fatsa'mıza yatırım kazandırıyoruz"

İstişare ve fikir alışverişlerinin her zaman şehre kazanım sağladığını söyleyen Başkan Kibar, "Yerel yöneticiler olarak koordineli ve uyumlu çalışmanın ilçemize yatırım kazandırdığını biliyoruz. Gerek Ordu Büyükşehir Belediyemizle, gerek Ankara'da bakanlıklarla yaptığımız diyalog ve görüşmelerle Fatsa'mıza birçok yatırım kazandırdık. Proje ve yatırımlarımıza her zaman istişare ve bilgi alışverişi ile hayat veriyoruz" dedi.

"Geleceği parlak olan Fatsa'nın yükselen bir ivmesi var"

Fatsa'nın geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Başkan Kibar, "Fatsa'nın potansiyelinde var olan yapısı ile bölgede hızla büyüyen ve göç alan yükselen bir ivmesi var. Bunun gerekçesi, Fatsa'nın gelişmesi ve güzelleşmesi ile birlikte bölgemizdeki organize sanayimizin büyümesidir. Bu büyümeyle birlikte yeni istihdam kapılarının açılıyor, yeni yatırımcılar geliyor. Fatsa'nın her sorunu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Fatsa'nın kronikleşmiş birçok sorununu çözüme kavuşturduk. Alt yapı noktasında Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sağlanan güçlü koordinasyon ve uyumla birçok sorunu çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Fatsa'mızın cazibe merkezi olma konusunda her türlü adımları atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Halktan aldıkları sinerjiyi yatırıma harcadıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, birim müdürlerine ve personellere yönelik önemli mesajlar verdi. Vatandaşla olan diyalog ve iletişim konusunda daha hassas olmalarını isteyen Başkan İbrahim Etem Kibar, "Halka sizler de her zaman iç içe olun. Bütün birimlerimizin personelinden müdürüne vatandaşımızla olan iletişiminizde daha hassas olmanızı istiyorum. En sağlam yapı gönülden kurulan köprülerdir. Yaptığımız her hizmetin geri yansımasında vatandaşımızla kurduğumuz iletişim anahtar görevi görüyor ve her zaman daha yüksek memnuniyete kapı açıyor. Hemşehrilerimizle sosyal ilişkilerimizi en üste taşımanın en önemli görevlerimizden olduğunu unutmamalıyız. Belediye olarak elde ettiğimiz bu başarıda, yapılan hizmetlerde tüm çalışanlarımızın katkısı var. İşçisinden memuruna tüm ekibimizle ilçemizi daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmalıyız " şeklinde konuştu. - ORDU

Başkan Kibar: Gönül belediyeciliği bizim birleştirici gücümüz
Başkan Kibar: Gönül belediyeciliği bizim birleştirici gücümüz
Başkan Kibar: Gönül belediyeciliği bizim birleştirici gücümüz

İbrahim Etem Kibar, Yatırım, Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kibar: 'Gönül belediyeciliği bizim birleştirici gücümüz' - Son Dakika


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