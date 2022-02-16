Başkan Kılıç'tan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaret - Son Dakika

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret etti.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ziyarette Camal Aral başkanlığında oluşan birlik yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden övgüyle söz eden Başkan Kılıç, yeni yönetimin yeni projelerini takdirle takip ettiklerini söyledi. Birlik yönetiminin, Muş ve ilçelerindeki damızlık sığır yetiştiricilerine hizmet noktasında güzel işler yapacaklarına inandığını dile getiren Kılıç, Başkan Aral'a Muşlu üreticiler adına teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aral ise "Muşlu üreticiler için hazırladığımız bir birinden önemli projelerimiz var. Bu projelerimizi en yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - MUŞ