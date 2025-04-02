Başkan Kocagöz, Kreş Öğrencileriyle Bayramlaştı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediyenin kreş ve kurs merkezlerinde eğitim gören çocuklarla bayramlaştı. Başkan Kocagöz, misafirlerine şeker ikram ederek, bayramlarını kutladı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kreş ve kurs merkezlerinde eğitim gören çocukların bayramlarını kutladı. Başkan Kocagöz, Yasin Naci Ağaroğlu ve Semt Konaklarında eğitim gören öğrenciler ile Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nin minikleriyle bayramlaştı. Öğrencileri makamda kabul eden Başkan Kocagöz, "Hoş geldiniz" dileklerini ileterek, çocuklara şeker ikramında bulundu. Kreş öğrencileri de Başkan Kocagöz'e, kendi elleriyle yaptıkları bayram resimlerini hediye etti. Çocukların bayramlarını kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocagöz, "Belediyemizin kreş ve kurs merkezlerinde eğitim gören çocuklarımız, geleneklerimizi yaşatarak bizlere bayram ziyaretinde bulundular. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızla bir araya gelmek, onlarla bayramı kutlamak bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın ve ailelerinin, onlara eğitim veren öğretmenlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - ANTALYA