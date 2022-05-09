Başkan Kocaman, çiftleri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, düğün ve nikah cemiyetlerine katılarak vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ramazan ayı dolayısıyla ara verilen cemiyetlere yeniden katılıyor. Vatandaşların davetini geri çevirmeyen Kocaman, bu çerçevede 3 çiftin nikahını kıydı, 6 çiftin düğünü ve minik Muhittin Yusuf'un da sünnet cemiyetine katıldı. Çiftleri tebrik eden Başkan Kocaman, çeşitli hediyeler takdim etti. - KOCAELİ