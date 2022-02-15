Üye Girişi
Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi

15.02.2022 11:16
Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Esnaf Buluşması" kapsamında berber esnafıyla bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Esnaf Buluşması" kapsamında berber esnafıyla bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde berberlik yapan esnafla bir araya geldi. Programa; AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve esnaf katıldı. Kocaman'a teşekkürlerini sunan Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, "Bizler her zaman istişareden, bir araya gelmeden yanayız. Bu tür toplantılarımızı daha sık yapıyorduk. Pandemi dolayısıyla ara vermek durumunda kaldık. Bu yapılan toplantının amacı ilçemizdeki berberlerin yaşadığı olumlu yada olumsuz tüm konuları istişare etmektir" dedi.

"Yürekten inanıyorum"

Esnaf ve sanatkarların ülkenin kilit taşı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Esnaf ve sanatkarlarımız ülkemizin kilit taşı, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Pandeminin bu ilçede etkilediği esnaflarımızdan biridir berberlerimiz. Biz geçmişten gelen köklü kültüre sahibiz. Berberlerimiz her zaman bölgenin kültürünü tutan insanlardır. Bölgesel ve mahalli beklentileri ve ihtiyaçları bilen arkadaşlarımızdır. Bugün burada olmamızın amacı sizleri dinlemek, sizlerle karşılıklı hasbihal etmektir. Ben sizlere, emeğinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Covid 19 salgını bir sağlık krizinden çok daha fazlasıdır. Bulunduğu her ülkeyi sarsan bu küresel salgın, elbette yıkıcı ve derin izler bırakarak sosyal ve ekonomik krizlere sebep olacaktır. Hep birlikte istişareler yaparak, devletimizin öncülüğünde bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu günleri birlik, beraberlik ve dayanışmayla aşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi
Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi
Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi

YORUMLAR
500

Mustafa Kocaman, Hisarcık, Kartepe, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
10:56 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Ayşe'yi kaybeden Ferit ne yapıyor?
10:43 İşgal beklenirken Kremlin'in açıklaması büyük ses getirdi: Putin müzakere ve diyaloğa hazır
10:41 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan'ın yeni planı ne olacak?
10:38 Gole top toplayıcı engeli! Ender görülen olay hakemleri bir araya getirdi
10:30 Önce hap vermiş, sonra içki içirmişti! Başhekim, kadın doktora cinsel saldırıdan 15 yıl ceza aldı!
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:22:42. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement