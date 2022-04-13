Başkan Kocaman, gençlerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kocaman, gençlerle iftarda bir araya geldi

13.04.2022 09:28
Başkan Kocaman, gençlerle iftarda bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Dil Merkezi'nde (KADİM) eğitim alan 70 öğrenci ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Dil Merkezi'nde (KADİM) eğitim alan 70 öğrenci ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Başkan Kocaman, talep ve önerilerini dinledi. Ramazan ayının manevi ikliminde gençlerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyleyen Kocaman, "Gelecek gençlerin omuzlarında yükselecektir. Gençlerimizi hayata daha iyi hazırlamak için kurduğumuz Kartepe Genç Akademi, amacına, misyonuna uygun olarak talep görüyor. Gençlerimiz azimli, hedefleri olan, ufku açık, vizyonlu gençler. Gelecekte ülkemizi onlar yönetecek. Bu durum bizleri çok memnun etmektedir. Ramazan ayı güzel, gençlerle birlikte olmak, onlarla beraber oruç açmak daha güzel, evlatlarıma okul hayatında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, gençlerle iftarda bir araya geldi
Başkan Kocaman, gençlerle iftarda bir araya geldi
Başkan Kocaman, gençlerle iftarda bir araya geldi

YORUMLAR
500
Öğretmenlerden örnek davranış Öğretmenlerden örnek davranış Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan etkinlikleri Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

Mustafa Kocaman, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kocaman, gençlerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
08:57 Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu
08:53 Kimse anlam veremedi! Klopp, gazetecinin sorduğu soruyla deliye döndü
08:51 Evlilik Hakkında Her Şey'in dün yayınlanan bölümünde heyecan doruğa çıktı! Azra ve Efe, zor bir dava ile burun buruna!
08:46 Baba dizisinde ortalık savaş alanına döndü! Büşra ve İlhan'ı birlikte gören Emin ne yaptı?
08:43 Destan'da dikkat çeken sahne: Tutkun'un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 09:33:44. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Kocaman, gençlerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement