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Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu

12.11.2021 09:43
Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu

Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Her zaman kapım sizlere açıktır" dedi.

Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Her zaman kapım sizlere açıktır" dedi.

Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Kocaman, "Sizlerin donanımlı yetişmesi ilçemizin gelişmesi, ülkemizin kalkınması için çok önemlidir. Bizim gençlerimiz değerlidir, sizi desteklemek bizim görevimiz. Bugün bizlerin olduğu yerlerde yarın sizler olacaksınız. Bunun içinde hayata en iyi şekilde hazırlanmanız başta aileniz olmak üzere bizler için de çok önemlidir" dedi.

Gençler için bütün imkanların seferber edildiğine dikkat çeken Kocaman, "Kartepe Genç Akademi bünyesinde bir çok alanda eğitim verilirken, özellikle ücretsiz İngilizce kursu hizmet kalitesi çok iyidir. Gelişen dünyada İngilizce olmaz olmazsa bir özelliktir. Bunu düşünerek yarın hayatın içerisinde daha aktif ve donanımlı olmanız için gece-gündüz çalışıyoruz. İlçemizde yapılan her yatırım sizlerin geleceği içindir. Ülkemizi geleceğe sizler hazırlayacaksınız. Kuracağınız hayallerin peşinde koşun. Bizim tarihimizde ki büyükler her zaman hayallerinin peşinde koştu. Bu sayede büyük başarılar elde ettiler. Bunu sizlerde başarabilirsiniz. Her zaman kapım sizlere açıktır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu
Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu
Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu
Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu

Mustafa Kocaman, Anadolu Lisesi, Maşukiye, Kartepe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kocaman, liseli öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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