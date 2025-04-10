Başkan Mehmet Sekmen Anjiyo Oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tedbir amaçlı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde anjiyo oldu.

Konu ile ilgili Erzurum Büyükşehir Belediye tarafından yapılan paylaşımda, "Sağlık durumu gayet iyi olan Sayın Başkanımız hastaneden taburcu olmuştur. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Sayın Başkanımızın selamlarını siz kıymetli hemşehrilerimize iletiyoruz" denildi. - ERZURUM