Başkan Necmettin Söğütlü güven tazeledi - Son Dakika

Elektronikçiler Odası'nın Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen seçimde 419 üyenin 222'sinin oyunu alan mevcut Başkan Necmettin Söğütlü tekrar yeniden oda başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Misyon ve hizmet anlayışını bu yeni dönemde de daha ileriye taşıyarak esnaf ve sanatkara hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşamak istediklerini ifade eden Erzurum Elektronikçiler Odası Başkanı Necmettin Söğütlü, geçmişten gelen deneyim ve tecrübeyle birlikte yeni yüzlerle hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Söğütlü, "Seçildiğimiz günden bu yana esnaf üyelerimizin hizmetinde olduk. Çalışmalarımız hakkında kamuoyunu sürekli bilgilendirdik. Şeffaf ve hesap verme anlayışını taşıdık. Bu genel kurulumuzda da yaptığımız çalışmalarımızı paylaşacağız. Önümüzdeki dönem yapmak istediklerimizi anlatacağız. Bizim gücümüz esnaflarımız ve çok değerli halkıdır. Bizler, başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak sizlerden aldığımız güç ve destek ile aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Katılımcı farklılığa saygılı, özgürlükçü bir kurum kültürü içinde, tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi, disiplinler arası bir eğitim altyapısı ile öncülüğe yol açan özgün bilginin ulaşılmasına ve yayılmasını sağlayan, araştırma ve eğitim alanında uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir. Üyelerimiz ile yaptığımız toplantılarda daha iyi çalışmak, daha iyi proje üretmek ve teknik alanda daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Tüm esnaflarımıza yüksek değer katan yenilikçi hizmetler sunarak, esnafımızın sürdürülebilir gelişmesini desteklemek; Tüm esnaflara etkili bir paydaş olarak, onların sürdürülebilir rekabet gücü ve yetkinliklerini artırarak Türk esnafını dünya ölçeğinde geliştiren bir kuruluş olmaktır. Bizler, sizlerin huzuruna geçmişten gelen deneyim ve tecrübeyle birlikte yeni yüzlerle hizmetinize hazırız. Her zaman esnafının derdiyle dertlenen esnafının yanında olan, esnafını gerektiği yerlerde güçlü bir şekilde temsil kabiliyeti olan bir yönetim oluşturduk. Misyon ve hizmet anlayışını bu yeni dönemde de daha ileriye taşıyarak esnaf ve sanatkarımıza hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşamak istiyoruz" diye konuştu. - ERZURUM