Başkan Oktay Marmaris'e gelen Ukraynalılarla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oktay Marmaris'e gelen Ukraynalılarla görüştü

15.04.2022 13:40
Başkan Oktay Marmaris'e gelen Ukraynalılarla görüştü

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ukrayna'daki savaştan kaçarak Marmaris'e gelen ailelere ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ukrayna'daki savaştan kaçarak Marmaris'e gelen ailelere ziyaret etti. Savaşın bir an önce bitmesi dileğinde bulunan Oktay, "Bütün Marmaris halkı sizin için en iyisini diliyor" ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan kaçan kadın ve çocukların sığındığı yerlerden biri de Marmaris oldu. Çiftlik Koyu'ndaki bir otelde ağırlanan kadın ve çocuklardan oluşan grubu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ziyaret etti. İşletme sahibi Alper Şentürk'le birlikte otelde kalan ailelerle görüşen Oktay, çocuklara da küçük hediyeler verdi.

Yaklaşık 3 hafta önce Ukrayna'nın en çok zarar gören Buça, Harkov ve Mariupol kentlerinden önce İstanbul'a oradan da Marmaris'e gelen kişilerle görüşen Başkan Oktay, tüm dünyanın savaşın acı yüzüne bir kez daha tanık olduğunu söyledi.

Oktay, "Ülkemizin kuzeyinde devam eden savaşı endişeyle takip ediyoruz. Evlerini bırakıp başka ülkelere gitmek zorunda kalan yüzbinler var. Biliyoruz ki tek istekleri evlerine geri dönmek. Bizler de Marmaris'te ağırladığımız misafirlerimize moral verebilmek ve özellikle çocukların yaşananlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Onların korkularını, endişelerini biz de paylaşıyoruz. Bütün Marmaris halkı onlar için en iyisini diliyor. Umarız bunlar en kısa zamanda biter" ifadesini kullandı. Oktay, onları gönüllü olarak otelinde ağırlayan Alper Şentürk'e de bu güzel davranışından dolayı teşekkür etti.

Verdiği destek için Başkan Oktay'a ve Marmaris Belediyesi'ne teşekkür eden Ukraynalılar ise "Birçoğumuzun evi tamamen yok oldu, tanıdıklarımız öldü. Korkudan ve bomba seslerinden uyuyamıyorduk. Burada artık uyuyabiliyoruz. Savaş bitip geri döndüğümüzde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak en zor zamanda yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" dediler.

Buça'dan gelen bir genç kız da teşekkür için Başkan Oktay'a Ukrayna bayrağının renklerinden oluşan küçük bir hediye verdi. - MUĞLA

Başkan Oktay Marmaris'e gelen Ukraynalılarla görüştü
Başkan Oktay Marmaris'e gelen Ukraynalılarla görüştü
Başkan Oktay Marmaris'e gelen Ukraynalılarla görüştü
Başkan Oktay Marmaris'e gelen Ukraynalılarla görüştü

YORUMLAR
500
Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi

Alper Şentürk, Mehmet Oktay, Marmaris, Ukrayna, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oktay Marmaris'e gelen Ukraynalılarla görüştü - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Camianın gönlündeki isim belli! Galatasaray'ın eski başkanları, bir adayı destekliyor!
13:35 Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu!
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:54:48. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oktay Marmaris'e gelen Ukraynalılarla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement