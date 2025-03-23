Başkan Önal: İmamoğlu'na Yönelik Süreç Haksız - Son Dakika
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Başkan Önal: İmamoğlu'na Yönelik Süreç Haksız

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, hukuksuz bir sürecin yaşandığını belirtti ve İmamoğlu'nun suçsuz olduğuna inandığını ifade etti.

23.03.2025 14:39
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Başkan Önal'dan "İmamoğlu" açıklaması: "Haksız bir süreç var"

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediye Başkanı Av. Ahmet Önal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek sürecin "haksız" ve "hukuksuz" olduğunu ifade etti. Önal, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaklaşık 4 gündür yürütülen haksız bir süreç var. Bu ülke bu hususları daha önce de yaşadı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak yer aldığı cumhurbaşkanlığı ön seçimi kapsamında Kırıkkale'de oy verme işlemi devam ediyor. CHP İl Başkanlığı binasında iki farklı alanda kurulan sandıklarda sabahın erken saatlerinden itibaren partililer ve vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Seçim sürecine Kırıkkale Belediye Başkanı Av. Ahmet Önal da destek verdi. Oy kullanmak üzere parti binasına gelen Başkan Önal, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bu yargılamaların tamamının boşa çıkacağını zaman gösterecek"

Başkan Önal, İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara tepki göstererek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaklaşık 4 gündür yürütülen haksız bir süreç var. Bu ülke bu hususları daha önce de yaşadı. Maalesef, yargı yoluyla haksızlıkların ve hukuksuzlukların yaşandığına hep birlikte şahit olduk. Bugün aynı durum Ekrem beyin de başına geldi. Ekrem bey de benzer hukuksuzluklarla karşı karşıya. Hakkında iki farklı soruşturma vardı. Birinden tahliye kararı verildi, diğerinden ise tutuklanmasına karar verildi. Son derece üzgünüz. Bu yargılamaların tamamının boşa çıkacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

"Ekrem beyin suçsuz olduğunun anlaşılacağını düşünüyorum"

Ekrem İmamoğlu'nu yakından tanıdığını ifade eden Başkan Önal, "Birçok kez İBB'ye gittim. Kendisi de birçok defa Kırıkkale'ye yardım etti. Ülkenin her yerine dokunmaya çalışıyor. Bu anlamda görüyorsunuz, hem Kırıkkale'de hem de 81 ilde çok büyük bir ilgi var. Kalabalıklar Ekrem beyi yalnız bırakmıyor. Hukuksuzluklara karşı herkes sesini yükseltmeye çalışıyor. Ama tarih tekerrürden ibarettir. İleride bu haksızlıkların ve hukuksuzlukların ortaya çıkacağını ve Ekrem beyin suçsuz olduğunun anlaşılacağını düşünüyorum. Kırıkkale'den de Ekrem beye selamlarımızı ve desteklerimizi gönderiyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın demokrasiye sahip çıkmalarını istiyoruz"

Başkan Ahmet Önal, "Cumhuriyet Halk Partisi il binasına iki sandık kurduk. Üyelerimiz parti binasında oy kullanıyorlar. Üye olmayan vatandaşlarımız için de bir dayanışma sandığı oluşturduk. Orada da üye olmayan vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Sabahın erken saatlerinden beri buradayım. Hem parti binasında hem de aşağıda ciddi bir kalabalık var. Vatandaşlarımız akın akın oy kullanmaya, halkın iradesini göstermeye geliyor. Bu anlamda buraya gelen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyorum: Demokrasiye sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Kırıkkale, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Önal: İmamoğlu'na Yönelik Süreç Haksız - Son Dakika

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