Başkan Öndeş sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika
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Başkan Öndeş sağlık çalışanlarını unutmadı

15.03.2022 09:38
Başkan Öndeş sağlık çalışanlarını unutmadı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını unutmadı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Germencik Belediyesi ekipleri ilçede görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in tebriklerini ileterek pasta ikram ettiler.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilçede görevli sağlık çalışanlarına pasta sürprizi yapan Belediye Başkanı Öndeş konuyla ilgili şunları kaydetti. "Germencik Belediyesi olarak bu 14 Mart Tıp Bayramı olması sebebiyle ilçemizde görevli sağlık emekçilerimizi ziyaret ederek, bu özel günlerini kutladık. Sağlığımızı, hayatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetli sağlık emekçilerimiz için ne yapsak az. Bayramlarını bir kez daha kutluyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Öndeş sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Öndeş sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Öndeş sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Öndeş sağlık çalışanlarını unutmadı

YORUMLAR
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Tıp Bayramı, Fuat Öndeş, Germencik, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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