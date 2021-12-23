Başkan Özcan özel öğrencilerle Yerli Malı Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 5 Eylül Ortaokulu Engelliler Sınıfı'nı ziyaret ederek Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ülkemizde üretilen ürün ve malların tüketimini arttırmak için her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlediği Yerli Malı Haftası kapsamında, 5 Eylül Okulu Engelliler Sınıfı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, öğrenciler ile pasta keserek mutluluklarına ortak oldu.

Öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Özcan, " 5 Eylül Ortaokulumuz Nazillimiz açısından her okulumuzun olduğu gibi değerli okullarımızdan bir tanesi ama en eskilerinden diye biliyorum. Nazillimizin eğitim hayatına ciddi anlamda katkı sunan okullarından bir tanesi. Anlamlı bir sınıfı, özel ilgi isteyen arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Bizler, 'yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanalı' sloganıyla yetiştirildik. Milli ekonomimizin kalkınması için yerli olan, milli olan ürünlerin kullanılmasını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Zira ülkemizin ürettiği ekonomik değerlerin ülkemiz içerisinde kalıp ülke halkının istifadesinde kullanılması daha yüksek imkanlarda mümkün olacaktır. O nedenle değerli kabullerinden dolayı okul müdürümüze, öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Haftamızın kutlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN