Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi

15.03.2022 16:30
Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi

Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan, oda seçimleri öncesinde söylediği vaatlerinden ilkini gerçekleştirmek üzere adım attı.

Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan, oda seçimleri öncesinde söylediği vaatlerinden ilkini gerçekleştirmek üzere adım attı.

Metin Özcan ve ekibi; saha çalışmaları sırasında oda bünyesinde bulunan terzi esnafından gelen fiyat listesi oluşturulması talebini yapacağını söylemişti. Metin Özcan seçimleri sonrasında terzi esnafları ile bir araya geleceklerini ve ortak akıl ile fiyat listesi oluşturulacağını belirtmişti.

Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan bu sözünü tutmak için, terzi esnaflarla bir araya geldiği toplantı düzenledi.

Seçimler öncesinde oda üyelerine sürekli olarak 'birlikte yöneteceğiz' ifadesini kullandığını hatırlatan Metin Özcan; "Terzi esnaflarımızdan gelen talepler üzerine fiyat listesi oluşturacağımızı söylemiştik. Bu vaadimizi sağlamak için, yine söz verdiğimiz gibi esnaflarımızla bir araya geldik. Görüş alışverişi yaparak bir fiyat listesi oluşturuldu. Yakın zamanda bu listesi üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağız. Oda üyelerimizin bizlere güvenini boşa çıkarmayacağız. Verdiğimiz tüm sözlerimizi tutacağız" dedi. - AYDIN

Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
CHP ve İYİ Partili isimler Başkan Çerçioğlu ile bir araya geldi CHP ve İYİ Partili isimler Başkan Çerçioğlu ile bir araya geldi Kılınç, Karapınar Caddesi esnafıyla bir araya geldi Kılınç, Karapınar Caddesi esnafıyla bir araya geldi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:41:33. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement