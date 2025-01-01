Başkan Özdoğan'dan Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika
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Başkan Özdoğan'dan Regaib Kandili Mesajı

Başkan Özdoğan\'dan Regaib Kandili Mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve huzur dileğinde bulundu.

01.01.2025 12:03  Güncelleme: 12:04
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak kabul edilen mukaddes üç ayların başlaması ve Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan, bu mübarek günlerin birlik, beraberlik ve huzur dolu bir geleceğe vesile olmasını diledi.

Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı üç ayların başlangıcını ve bu mübarek dönemin ilk kandili olan Regaib Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günler, manevi hayatımızı güçlendirmek, Rabbimize yakınlaşmak ve dualarımızla kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek için büyük bir fırsattır. Regaib Kandili'nin başta Hacılar olmak üzere tüm İslam alemi için barış, huzur ve bereket getirmesi temenni ediyorum. Bu mübarek günlerde, gönüllerimizi kırgınlıklardan arındırmalı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz. Dualarımızda sadece kendimizi değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizi de unutmamalıyız. Allah'tan niyazımız odur ki; ülkemizde ve tüm İslam aleminde barışın, adaletin ve huzurun hakim olduğu bir dönem nasip etsin. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Regaib Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, bu özel günlerin hepimize hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, gönüllerimizi huzurla doldursun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan'dan Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika

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