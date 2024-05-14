Hacılar İlçe Müftülüğü Kudsiye Şaşoğlu Kur\'an kursunda yılsonu programı düzenlendi

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Hacılar İlçe Müftülüğü Kudsiye Şaşoğlu Kur'an kursu tarafından 4-6 yaş grubundaki öğrenciler için 'Yılsonu Kapanış Programı' düzenlendi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan programda yaptığı konuşmasında vatan ve millet için hayırlı evlatlar yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Rabbim güzel günlerde büyütsün, güzel işler yapsınlar, vatan için, millet için sizleri ve bizleri gururlandırsınlar" dedi.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftü Vekili Cabir Çelik, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Programda minikler, Kur'an Kerim tilaveti, ilahiler okudular ve çeşitli gösteriler sergilediler.

4-6 yaş grubundaki minik öğrencilerin bir yıl boyunca öğrendiklerini sergiledikleri programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, "Buradan mezun olan yavrularımız ileride Rabbim sizlere hafızlıklarını da göstersin, ileride güzel okullarda yetişip büyümelerini ve daha sonrasında da bu vatan için, millet için, İslam için inşallah hayırlı işler yapan evlatlardan olsunlar. Belediyeler, insanların ihyasıyla eğitimle ve tabii ki ibadetle ilgili işlerde de siz değerli hemşerilerimize en sonuna kadar destek olurlar, yol gösterirler. Bu tür güzel faaliyetlerinde yanlarında olurlar. İnşallah ben buradan bugün bitiren yavrularınızı tebrik ediyorum. Sizlere bizlere inşallah dua etsinler, Rabbim güzel günlerde büyütsün, güzel işler yapsınlar, vatan için, millet için sizleri ve bizleri gururlandırsınlar" dedi.

İl Müftü Vekili Cabir Çelik'te, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve halkımızın büyük desteğiyle, necip milletimizin ve başkanlığımızın bu müesseselerine olan ilgisi ve maddi-manevi destekleriyle bugün özellikle 4-6 yaş Kuran kurslarımız büyük bir değer haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

Kaymakam Dertlioğlu da yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın bu yaşlarda bu tür faaliyetler içerisinde bulunması bizlerin her zaman desteklediği faaliyetler arasındadır. Dualarını ezberleyecek, yeri gelecek Kur'anlarını okuyacak, vatanına, milletine maddi manevi, milli, manevi değerlerine bağlı bir evlat olması için ana babalar olarak müftülük personelleri, hocaları, herkes elinden geleni yapmakta. Bizler de burada karınca kararınca elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Belediye başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, bir dediysek üç yardım eder, üç dediysek beş yardım eder, sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından minikler tarafından Kur'an Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli gösteriler yapıldı. - KAYSERİ