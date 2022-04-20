Başkan Öztürk'ten mesai sonrası 'çat kapı' ev ziyaretleri - Son Dakika

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, mesai sonrası iftar öncesinde gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde Yemişen Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelip misafir olduğu evlerde yaşayanların sorunlarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Öztürk, çözümü için görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Öztürk, "Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızı bir ziyaret edelim dedik. Çat kapı ziyaret gerçekleştirdik. Büyüklerimizin duasını almaya gayret gösteriyoruz. Rabbim hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman büyüklerimizin hayır duasına ihtiyacımız var. Bugün bize evini açtılar, misafir ettiler. Bizleri evinde ağırladıkları için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten memnun olan vatandaşlar, Öztürk'e teşekkür ettiler. - AMASYA