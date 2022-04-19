Başkan Paçacı, iftarını Mehmetçikle yaptı - Son Dakika
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Başkan Paçacı, iftarını Mehmetçikle yaptı

19.04.2022 12:39
Başkan Paçacı, iftarını Mehmetçikle yaptı

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, iftarını Gümüşakar Jandarma Karakol personeli ve vatani görevini yerine getiren askerler ile birlikte yaptı.

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, iftarını Gümüşakar Jandarma Karakol personeli ve vatani görevini yerine getiren askerler ile birlikte yaptı.

Mehmetçikle birlikte düzenlenen iftara Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Refik Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Seyit Arslan, Refahiye Komando Tabur Komutanı Yarbay Hakan Bozgedik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Hane, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Turan, Refahiye Bölge Denetleme İstasyon Amiri Mehmet Çakar, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Karabıyık, Gümüşakar Jandarma Karakol personeli ve vatani görevini yerine getiren askerler katıldı.

İftar sonrası İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Karabıyık yemek duası yaptı.

Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, "Refahiye'miz kardeşliğin, hoşgörünün ve beraberliğin yüzyıllardan beri en güzel örneklerinin yaşandığı bir ilçe. Manevi duyguların yükseldiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının arttığı ramazan ayında askerlerimiz ile bu güzel akşamda aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duydum. Mağfiret ve paylaşma ayı olan bu mübarek ramazan ayında rabbim tuttuğunuz oruçları ve yaptığımız duaları kabul etsin. Ramazan ayınız mübarek olsun. Vatan topraklarını savunurken şehit olan kardeşlerimize, evlatlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Başkan Paçacı, iftarını Mehmetçikle yaptı
Başkan Paçacı, iftarını Mehmetçikle yaptı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Paçacı, iftarını Mehmetçikle yaptı - Son Dakika


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