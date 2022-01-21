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Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlatmaya devam ediyor - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlatmaya devam ediyor

21.01.2022 14:41
Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlatmaya devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye meclis üyelerine 2021 yılında belediye olarak yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili görsel sunum yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye meclis üyelerine 2021 yılında belediye olarak yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili görsel sunum yaptı.

2021 yılının proje ve yatırımlar yılı olarak rekorlarla dolu olduğunu söyleyerek, "Çalışmalarımızı aktarma ve projelerimiz hakkında detaylı bilgilendirme maratonumuza Meclis üyelerimiz ile devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günde itibaren şeffaf belediyecilik anlayışını benimsedik ve yaptığımız her işten meclis üyelerimizin, tüm personelimizin bilgi sahibi olmasını sağladık. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Meclis üyelerimiz ile işbirliği ve uyum içinde Melikgazi'miz için güzel işlere imza attık. Çok şükür bu konuda uyumlu bir Meclisiz. Hepimizin ortak derdi, ortak çabası Melikgazi ilçemizin insanlarının yaşamını kolaylaştırmak. Okuldan, camiye, sağlık merkezlerinden sosyal tesislere kadar birçok yatırım ve hizmeti ilçemize kavuşturduk. Yeni yollar, kavşaklar, parklar, yeşil alanlar ve daha birçok hizmet yaparak 2021 yılında da rekor sayılacak işlere imza attık. İlçemize ve Kayserimize hayırlı olsun. Hem katılımları hem de hizmetlerimize sundukları katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımızla, belediye müdürlerimiz ve personelimizle birlikte, aynı kararlılıkla inşallah gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlatmaya devam ediyor
Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlatmaya devam ediyor
Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlatmaya devam ediyor

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Yatırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlatmaya devam ediyor - Son Dakika


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