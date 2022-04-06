Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu

06.04.2022 12:29
Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahalle muhtarları ile iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan Ayı'nın bereketini hep birlikte paylaştıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahalle muhtarları ile iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan Ayı'nın bereketini hep birlikte paylaştıklarını söyledi.

Muhtarların yerel yönetimlerde çok önemli bir yere sahip olduklarını vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ramazan Ayının güzelliği hep birlikte olabilmek, birlikte paylaşmakla geçiyor. Melikgazi'mize muhtarlarımızla birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçede yapacağımız çalışmaları muhtarlarla istişare ve koordinasyon içerisinde gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımız vatandaşlarımız için ilk ulaşım noktası. Muhtarlarımız halkla iç içe oluyor ve yerel yönetimlerde büyük öneme sahip. Milletimize karşı belediyemizi, belediyemize karşı milletimizi temsil eden seçilmiş görev insanlarıdır muhtarlarımız. Vatandaşlara var gücümüzle ayrım yapmadan talepleri ve ihtiyaçları ile ilgilenmek, onlara hizmet etmek birinci görevimiz. İlçemizin gelişmesinde, kalkınmasında muhtarların rehberliğine ve düşüncelerine ihtiyacımız var. Katkı ve katılımları için muhtarlarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla Rabbim Ramazan ayını tamamlayıp Ramazan Bayramı'nı ailelerimizle birlikte yaşamayı nasip eylesin. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bu Ramazan Ayının dostluğumuzu birlik ve beraberliğimizi artırmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu
Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu
Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu

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Mustafa Palancıoğlu, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika


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