Başkan Palancıoğlu\'ndan Kadir Gecesi Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, mübarek Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Kadir Gecesi'nin tüm İslam aleminin barış ve huzuruna vesile olmasını dileyen Başkan Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, hayır hasenatın yanı sıra Rabbimizin bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'na yaklaşıyoruz. On Bir Ayın Sultanı'nın manevi ikliminde idrak ettiğimiz Kadir Gecesi, rahmet, bereket ve af kapılarının ardına kadar açıldığı kıymetli bir zaman. Mübarek Kadir gecesinin faziletlerinin bir kaynağı da bu mübarek gecede Kur-an'ı Kerim'in Peygamber Efendimize niyaz olmasıdır. Bu mübarek gecenin kadrini bilerek değerlendirmeli, affedici olan yüce Allah'tan af dilemeli ve bol dua etmeliyiz. Allah-ü Teala'nın bin aydan daha hayırlı kıldığı, sema kapılarının ardına kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek Kadir Gecesi'nin tüm İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, barışına ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; hayırlara vesile olmasını diliyorum." - KAYSERİ