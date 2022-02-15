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Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor

15.02.2022 15:27
Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor

Daha modern ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sosyal tesisleri inceleyerek yapılacak çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Daha modern ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sosyal tesisleri inceleyerek yapılacak çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Birçok mahallede sosyal tesis yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi'mize hizmet için sabah erken saatlerde beri sahadayız. Yapılan çalışmaları inceliyor, yapacaklarımızı yerinde görerek planlıyoruz. İlçemizde çalışmalar plan ve programlara uygun biçimde devam ediyor. Ekiplerimiz devam eden çalışmaların kısa sürede hizmete sunulması anlamında büyük gayret gösteriyor. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri en kaliteli biçimde yapmak ve hizmete sunmak için çalışıyoruz. Önce Esenyurt, Tınaztepe ve Keykubat Tesisleri'miz, ardından Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Proje Alanı'mızda incelemelerde bulunduk ve yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Hemşerilerimiz için daima daha fazlasını sunmaya gayret ediyor, ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Yapılan çalışmalarımız hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor
Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor
Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor
Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor
Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor
Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor

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Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor - Son Dakika


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