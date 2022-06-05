Başkan Palancıoğlu sahada çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu sahada çalışmaları inceledi

05.06.2022 11:14
Başkan Palancıoğlu sahada çalışmaları inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi, İldem, Yeşilyurt, Tavlusun Mahallerinde yapılan çalışmaları yerinde görmek için saha gezisi düzenlediklerini söyleyerek çalışmaları yerine inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi, İldem, Yeşilyurt, Tavlusun Mahallerinde yapılan çalışmaları yerinde görmek için saha gezisi düzenlediklerini söyleyerek çalışmaları yerine inceledi.

Yeşilyurt Mahallesinde yapımı süren yol çalışmalarına katılan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kırsal mahallelerimizde çalışmalarımızı ve projelerimizi yerinde inceliyoruz. Bugün sabah 07.00'den beri Gesi bölgesinden başlayarak sahada yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları inceliyoruz. İldem bölgesi Yeşilyurt Mahallemizde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledik. Enkazcılar esnafımızı Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki eski yerlerinden yeni ve nezih alanlarına taşımıştık. Her türlü ihtiyaçlarını karşıladık, artık burada hizmet ediyorlar. Yeşilyurt Mahallemizde şimdi yeni yollar ve çevre düzenlemesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayalar kırılıyor, ham imar yolları açılmış oluyor. Tabii buralar yapılaşmaya başlayacağı zaman bu yollara göre şekillenecek. Burada Hamdi-Zarife Şanlıünal Camimiz var. Yakın zaman önce açılışını yapmıştık. Hemen yakınımızda güzel bir park alanımız var 10.000 metrekare kadar. Onun hemen arkasında 80 günde 80 park çerçevesinde yaptığımız 17 bin metrekarelik büyük bir yeni parkımız var. Dolayısıyla bu bölgede oldukça yoğun çalışmalar yapıyoruz. Yeşilyurt TOKİ'ye bağlantı yollarını yaptık. Şu anda sağlık ocağı da yapılıyor. Mesai arkadaşlarıma verdikleri emek için teşekkür ediyorum" dedi.

Enkazcılar ve Mahrukatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Hüseyin Yıldız ise, "Başkanımız sayesinde Yeşilyurt'ta güzel nezih işyerlerinin sahibi olduk. Eski yerimizde perişan haldeydik. Karda, yağmurda rezil oluyorduk. Simdi burada huzurla çalışıyoruz. Yollarımızda yapılıyor. Enkazcılar olarak kendilerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu sahada çalışmaları inceledi
Başkan Palancıoğlu sahada çalışmaları inceledi
Başkan Palancıoğlu sahada çalışmaları inceledi
Başkan Palancıoğlu sahada çalışmaları inceledi
Başkan Palancıoğlu sahada çalışmaları inceledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu sahada çalışmaları inceledi - Son Dakika

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