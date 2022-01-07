Başkan Şahin'e Yörük poşusu hediye ettiler - Son Dakika

Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Yalnız, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na Yörük poşusu hediye ettiler.

Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği genel kurul sonucunda başkan seçilen İbrahim Yalnız ve dernek yönetimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Yalnız ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Fikir alış verişinde bulunulan ziyarette Yalnız, Bakkalcıoğlu'na dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Dernek Başkanı İbrahim Yalnız, başkan ve başkan yardımcılarına Yörük poşusu hediye etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'da Yalnız'a ziyaretin anısına plaket takdiminde bulundu, Nutuk kitabı ve Türk Bayrağı hediye etti. - BİLECİK