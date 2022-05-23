Başkan Şehitoğlu güven tazeledi - Son Dakika
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Başkan Şehitoğlu güven tazeledi

23.05.2022 17:40
Başkan Şehitoğlu güven tazeledi

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu Siirt'te yapıldı.

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu Siirt'te yapıldı.

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu'nda yapılan 2. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan İsmail Şehitoğlu, güven tazeleyerek tekrardan başkan seçildi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda divanın oluşturulmasının ardından yönetim ve denetim kurullarının raporları okundu ve aklandı. Daha sonra tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan divan kurulunun oluşturulduğu toplantıda federasyon başkanlığı seçimi yapıldı. Mevcut başkan İsmail Şehitoğlu, güven tazeleyerek tekrardan başkan seçildi.

Kendisini tekrardan başkan seçen delegelere teşekkür eden İsmail Şehitoğlu, federasyonun amacının üyelerinin özlük haklarını ve hukukunu savunmak olacağını söyledi.

Şehitoğlu, "Bölücü terör örgütüne karşı kahraman Mehmetçiğimizle, polisimizle birlikte omuz omuza mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Bölücü terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini, halkımıza en büyük ihaneti ve zülüm yapan bebek katilleridirler. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Olağan genel kurul toplantısı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Şehit, Terör, Siirt, Gazi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şehitoğlu güven tazeledi - Son Dakika


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