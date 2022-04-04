Başkan Sezer, şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Başkan Sezer, şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu

04.04.2022 13:56
Başkan Sezer, şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Gölcük Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Programa; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Uğur ve siyasi parti ilçe yöneticileri katıldı.

Programda şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle ilgilenen Ali Yıldırım Sezer, "Vatanımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli gazilerimize de aileleri ile birlikte Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Sezer, şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu
Başkan Sezer, şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu
Başkan Sezer, şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu

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Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sezer, şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


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