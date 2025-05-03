Başkan Torun, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçedeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Torun, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iş yerlerini dolaşarak esnaflarla sohbet etti, taleplerini dinledi ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirdi.
Esnafın karşılaştığı sorunları yerinde tespit etmeyi ve doğrudan iletişim kurarak çözüm yolları üretmeyi amaçlayan Başkan Torun, ilçenin ekonomik ve sosyal yapısına katkı sağlama hedefiyle sahada olmaya devam edeceğini belirtti.
"Yerinde çözüm, güçlü iletişim! Osmaneli'yi birlikte güzelleştiriyoruz" ifadelerini kullanan Torun, esnaflarla kurulan bu yakın temasın, yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki bağları güçlendirdiğine dikkat çekti. - BİLECİK
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