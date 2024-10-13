Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanan Mehmet Ali Paylan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Bekir Torun ve İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanan Mehmet Ali Paylan'ı ziyaret etti. Ziyaret hakkında konuşan Başkan Torun, "Görevine yeni atanan okul müdürümüzün görevinde başarılar dilerim. İdarecilerle, öğretmenlere yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür eder, öğrenci ve öğretmenlerle her zaman iç içe olacağız" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Başkan Torun ve Akdaş'tan Yeni Okul Müdürüne Ziyaret - Son Dakika
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