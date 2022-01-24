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Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

24.01.2022 12:48
Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kuzeykent Pazaryerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kuzeykent Pazaryerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op.Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Vidinlioğlu, Kuzeykent Pazaryerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaret sırasında Kastamonu Belediyesi kar timlerinin tüm gücüyle sahada olduğunun altını çizen Başkan Vidinlioğlu, "Yaptığımız ziyaretlerde kıymetli esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor ve üzerimize düşen ne varsa hızla yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Soğuk havada hemşehrilerimizin gülen yüzleri ve samimi sohbetleri içimizi ısıttı. Bu ilgiye layık olmak adına çalışıyoruz. Karla mücadelede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm gücümüzle sahadayız. Yaptığımız sohbetler bölgeye yapacağımız yatırımların temelini oluşturuyor. Vatandaşlarımız ile her noktada istişarelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Vidinlioğlu, ayrıca yoğun kar yağışı sonrası Kuzeykent Pazarı giyim bölümünün küçük bir kısmında meydana gelen çöken yerde de incelemelerde bulundu. Pazarın brandalı kısmında meydana gelen çökmenin hızla onarılması ve eksik ya da dayanıksız başka bölümler varsa gerekli iyileştirmenin yapılması adına da talimatlar verdi. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

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Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Esnaf, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Vidinlioğlu, Kuzeykent pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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