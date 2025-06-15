Başkan Yalçın\'dan duygu dolu Babalar Günü mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Babalar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, babalığın taşıdığı yüce anlam ve kutsal sorumluluğa dikkat çekti.

Başkan Yalçın; "Babalık; fedakarlığın, korumanın, birleştirmenin en güzel timsalidir. Ailesi için gece gündüz demeden mücadele eden, varlığıyla sarsılmaz bir bağ kuran, sevgi ve sabrın en saf halini yaşayan tüm kıymetli babalarımızın Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum. Onlara uzun, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. Şehit babaları ve gazilere de özel bir teşekkür ileten Başkan Yalçın mesajında; "Bu topraklar için evlatlarını toprağa veren, yüreklerinde tarifsiz bir vatan sevgisi taşıyan şehit babalarımızı rahmetle anıyor; aynı şekilde büyük fedakarlıklarla yaşamlarını sürdüren gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Onların manevi güçleriyle bugünlere geldik. Tüm babaların, evlatlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür sürmesini gönülden temenni ediyorum" görüşlerine yer verdi. - KAYSERİ