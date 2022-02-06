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Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları - Son Dakika

Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları

06.02.2022 11:02
Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın bir süre önce başlattığı esnaf buluşmaları sürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın bir süre önce başlattığı esnaf buluşmaları sürüyor. Haftada iki gün farklı esnaf grupları ile bir araya gelen Başkan Yalçın, hem sohbet ediyor hem de istek ve taleplerini dinliyor.

Her fırsatta vatandaşlarla çeşitli mecralarla bir araya gelen Başkan Yalçın'ın haftalık esnaf buluşmaları da memnuniyetle karşılanıyor. Haftada iki gün bir esnafın işyerinde gerçekleştirilen buluşmalarda hem günlük meseleler konuşuluyor, hem de belediye tarafından yapılması gereken konular ele alınıyor. Çeşitli öneri ve projelerin de dile getirildiği toplantılar oldukça verimli geçiyor. Birbirinden farklı işletmelerin temsilcileriyle görüş alış verişinde bulunan Başkan Yalçın, böylece katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışı ile hizmet ortamı oluşturuyor.

Esnaf buluşmalarıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, toplumun her kesimiyle birlikte hareket etmek amacında olduklarını belirterek, "Esnafımız toplumun en önemli gruplarından birisidir ve can damarımızdır. Gerek Mevlana Mahallesi Meydanı'na kurduğumuz 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulamasıyla, gerekse haftada iki gün gerçekleştirdiğimiz esnaf buluşmalarıyla farklı grupların beklentilerini, talep ve isteklerini dinleme fırsatı buluyoruz. Bu tür yol gösterici hamlelerle yapacağımız çalışmaları daha hızlı, etkin ve verimli hale getiriyoruz. Bu vesile ile bize haftada iki gün kapılarını açan ve güler yüzle ağırlayan esnaf kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları
Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları
Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları

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Mustafa Yalçın, Talas, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları - Son Dakika


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