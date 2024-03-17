Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini vurgulayan Başkan Yalçın; "Şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak en başta gelen milli görevimizdir" dedi. Türk Milleti'nin var olma mücadelesinin Çanakkale'de kahramanlık destanına dönüştüğüne vurgu yapan Başkan Yalçın; "Bu güzel vatan için 250 bin şehidin verildiği eşine rastlanır bir savaş daha yoktur. Göğüs göğüse mücadelenin yaşandığı o topraklarda bugün bile hala o günlerin hatıraları canlı ve dopdolu olarak hissedilmektedir. Ecdadımız, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömerek, bize gururla anlatacağımız bir zafer, huzurla yaşayacağımız bir vatan bırakmıştır" ifadelerini kullandı.
Emanet edilen vatana sahip çıkmanın herkesin en başta gelen görevi olduğunun altını çizen Başkan Yalçın; "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gerek milli mücadele dönemi şehitlerimizle gerekse de ondan sonra vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Ancak bu şekilde onlarla helalleşmiş oluruz. Bu vesile ile başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere canını vatan için feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Çanakkale Zaferi Mesajı - Son Dakika
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