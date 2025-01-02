Başkan Yalım'dan Ruhsat Olmayan Esnafa Çağrı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yalım'dan Ruhsat Olmayan Esnafa Çağrı

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ruhsatı bulunmayan esnaflara iki hafta içinde ruhsatlarını tamamlamaları çağrısında bulundu. İşletmesi olmayanlara cezai işlemler uygulanacağını belirtti.

02.01.2025 19:23  Güncelleme: 19:28
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Başkan Yalım ruhsatı bulunmayan esnafa çağrı yaptı

UŞAK - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kent genelinde işletmesi bulunan esnaflara çağrı yaptı. İş yeri açma ruhsatı bulunmayan tüm işletmelerin tespit edildiğini ifade eden Başkan Yalım; iki hafta içinde ruhsat almayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Yayınladığı videoda özellikle esnafa ceza vermek niyetinde olmadıklarını tam tersi esnafı korumaya çalıştıklarını anlatan Yalım; "İlgili birim müdürlüklerimizle yaptığımız çalışmalarda gördük ki Uşak'ta faaliyet gösteren 18 bin işletmenin neredeyse yarısı işyeri açma ruhsatı olmadan çalışıyor. Buna göz yummamız kesinlikle söz konusu olamaz. Dolayısıyla ben işletme sahiplerimize buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; iki hafta içerisinde belediyemize gelerek ruhsat işlemlerini başlatabilirler" dedi.

"Hem esnafı hem vatandaşı koruyoruz"

İki haftalık sürenin sonunda belediye ekiplerinin yapacağı kontrollerde işlemlerini başlatmamış olan esnafa hem işletme kapatma hem de cezai işlemler uygulanacağını hatırlatan Başkan Yalım; "Vatandaşımızın güvenliğini ve toplum sağlığını korumak zorundayız. Özellikle gıda üretimi ve gıda satışı yapan birçok işletme var. Bunların denetimleri, kontrol altında olmaları çok önemli. Bu konuda kesinlikle tutumumuz nettir ve tüm işletmelerimizin ruhsatı kontrol edilecektir. Zaten denetimler noktasında hem kendi uzman personelimiz hem de Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ile işletmelerimizle ve esnafımızla bir araya geliyoruz. Ben tüm esnafımızı işyeri açma ruhsatı konusunda hassas olmaya ve ruhsat işlemlerini bir an önce başlatmaya davet ediyorum. Toplum güvenliği için herkesten aynı duyarlılığı bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yalım'dan Ruhsat Olmayan Esnafa Çağrı - Son Dakika

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